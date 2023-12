Interpol met en garde contre une “épidémie sans précédent” de criminalité transfrontalière

L’Allemand souligne que les groupes criminels opérant à l’échelle mondiale deviennent “plus puissants, plus influents, plus dangereux et plus violents”. La lutte contre la criminalité organisée est une tâche qui incombe à l’ensemble de la société. “La stabilité de notre communauté est en jeu.” En outre, les pays et les régions ne peuvent pas faire face seuls à la crise de la sécurité, a-t-il pointé.

Avec 196 États membres, Interpol est la plus grande organisation policière au monde et coordonne la coopération policière internationale.