Interrogé sur le dépôt des rapports des commissions sur la table de Macky Sall, Famara Ibrahima Sagna joue au "gangster de petit calibre"

Un travail de routine de nos confrères de Source A qui tourne au vinaigre. Après avoir reçu des informations sur le dépôt des rapports compilés des différentes commission du Comité de pilotage du Dialogue national sur la table du président de la République, la journaliste du quotidien de Daouda Thiam a joint le président Famara Ibrahima Sagna au téléphone. Surtout sur un jour peu favorable, l’ancien ministre et ancien président du Conseil Économique et social sous Abdou Diouf a été très désagréable. Il a carrément ramassé, la consoeur.



Famara Ibrahima Sagna a rabroué la journaliste en ces termes : «vous êtes qui pour m’appeler ? Vous appelez les gens pour leur poser des questions…C'est quoi ces incorrections ? Qu’est-ce qui me dit que vous êtes journalistes ?»



Après plusieurs mois de travaux, le Comité de pilotage du Dialogue national (Cpdn) à travers ses multiples Commissions, a déposé ses rapports sur la table du président de la République, Macky Sall. La révélation a été faite par nos confrères du journal « Source A » qui informent que la balle est désormais dans le camp du chef de l’Etat.



Il s'agit des rapports des Commissions Paix et Sécurité, pilotée par le général Mamadou Sow, Ressources naturelles, dirigée par le général Abdoulaye Fall, Environnementale et Cadre de vie, managée par Rokhiatou Gassama, et Décentralisation et Territorialisation des politiques, dirigée par l’ambassadeur Saïdou Nourou Bâ.



Les documents remis à Famara Ibrahima Sagna, président du Cpdn, qui avait déposé son rapport avant toutes les autres Commissions, ont été compilés et remis au Président Sall.