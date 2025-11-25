Invasion de l'Ukraine - De puissantes explosions à Kiev après une alerte aux missiles

Plusieurs séries d'explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne tôt mardi matin, selon des journalistes de l'AFP, après une alerte aérienne déclenchée dans tout le pays.



"Il y a une menace de missiles sur toute l'Ukraine", ont prévenu les forces aériennes sur Telegram, le chef de l'administration militaire de Kiev, Timour Tkatchenko, faisant état d'une menace de missiles balistiques.



"Des drones Shahed et des missiles de croisière ennemis sont dans les airs. Il y a également une menace de lancements de missiles balistiques et de (missiles) +Kinjal+", a ajouté ce responsable.



La défense aérienne est déclenchée et "abat des cibles ennemies", a-t-il précisé, en demandant à la population de rester dans les abris.