Iran: double explosion meurtrière près de la tombe de Qassem Soleimani

Une énorme explosion a été entendue près de la mosquée Saheb al-Zaman, où se trouve la tombe de Qassem Soleimani, à Kerman, dans le sud de l'Iran, a annoncé la télévision d'État, avant d'ajouter qu'une autre explosion avait retenti quelques minutes plus tard.



Qassem Soleimani, chef de l'unité d'élite des Gardiens de la Révolution iranienne, et Abou Mahdi al Mouhandis, commandant d'une milice irakienne, ont tous deux été tués dans une frappe contre leur convoi à l'aéroport de Bagdad, le 3 janvier 2020.



Le président Donald Trump avait déclaré à l'époque avoir ordonné la frappe en réponse à des attaques contre les intérêts américains en Irak. En riposte, l'Iran avait tiré des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak.



Début décembre 2023, un tribunal iranien a condamné le gouvernement américain à payer près de 50 milliards de dollars de dommages et intérêts pour avoir assassiné le général Qassem Soleimani.