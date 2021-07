Irresponsabilité du chef ! La chronique salée de KACCOR sur Macky et la 3e vague Covid-19

Ce n’est point manquer du respect à nos institutions. Mais après avoir lu le communiqué du Conseil des ministres d’hier, on peut bien s’autoriser une petite question à défaut d’en rigoler. Mais diantre, de qui il se moque, le Chef ? C’est un récidiviste. Rappelez-vous bien l’arrivée de la seconde vague. C’est après qu’il avait mobilisé les foules lors d’une tournée dans le Sine-Saloum qu’elle s’était pointée.



Naturellement, cette tournée n’était pas seule responsable de cette vague mais avait sans doute dû contribuer à sa survenue. Toujours est-il qu’on s’était retrouvé en pleine deuxième vague quelques jours après ce déplacement présidentiel. Plutôt que de donner les bonnes leçons à son peuple, il avait ouvert les vannes au vilain virus, pendant que le personnel de santé guerroyait contre un monstre invincible.



Et à chaque fois qu’ils sont près de gagner la bataille, ces vaillants médecins et autres infirmiers, c’est le Chef, lui-même, qui vient tout piétiner avec le soutien de ses flagorneurs. Après avoir contribué à propager le virus, à travers des rassemblements monstres à Saint-Louis, Podor et Matam, voilà qu’il invite son ministre de la Santé à accentuer le plaidoyer auprès des ignares que nous sommes sur le port systématique du masque et la limitation… des rassemblements !



Une belle comédie au mépris de la vie de ses compatriotes. Il faut oser le dire… Et personne ne pourra soutenir le contraire. Le Chef est le premier responsable de cette situation que l’on vit présentement. Et ceux qui qualifient son accès de colère feinte du weekend d’acte courageux vis-à-vis de l’Occident ont tout faux. Il s’agit là plutôt d’un aveu d’impuissance de sa part face à un combat perdu par ses errements. Il est le seul responsable de ce qui nous arrive.



Pour prouver qu’il est dans les cœurs de nos compatriotes, il a anéanti des efforts de plusieurs mois en plus d’importantes sommes d’argent investies pour combattre le méchant virus. Et on peut bien rigoler de leurs décisions qui consistent à tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières. De vrais comédiens et irresponsables. La lucidité en perspective du chaos ?



KACCOR, Le Témoin.