Ismaila Madior Fall met en garde: "On ne peut pas dans ce pays, créer l'insurrection"

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, est d’avis avec le président Macky Sall qui, lors de l’inauguration de la mosquée de Guédiawaye, a mis en garde les manifestants contre tout trouble de l’ordre public. A quelques semaines de la présidentielle. Le ministre de la Justice a déclaré qu’"on ne peut pas dans ce pays, créer l'insurrection".



« Il n’y a aucune menace, en réalité puisque le Sénégal est un pays démocratique et ça ce n’est pas seulement les citoyens qui le disent et le vivent. L’Afrique et le monde entier nous reconnaissent cette qualité », affirme le Garde ses Sceaux.



« Notre pays a incontestablement un parcours politique, un parcours institutionnel, une culture démocratique qui font en réalité, qu’on ne peut pas peut pas dans ce pays, créer l’insurrection, ou une crise politique artificielle », se veut-il clair.



Selon le ministre, « les Sénégalais ont une maturité politique, c’est pourquoi quand l’opposition les appelle pour une marche, ils ne sortent pas ». Ismaïla Madior Fall s’exprimait lors de la remise du prix aux meilleurs élèves du département de Rufisque.