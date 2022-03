Ismaïla Sarr pisté par Newcastle

Selon The Sun, Newcastle pisterait l’ailier de Watford Ismaïla Sarr. Le Sénégalais de 24 ans devrait vraisemblablement quitter les Hornets durant le prochain mercato surtout en cas de relégation du club, actuellement 18e de Premier League. Newcastle pourrait débourser environ 40 millions d’euros pour racheter les deux dernières années de contrat de Sarr l’été prochain.





L’international sénégalais, qui a remporté la CAN en janvier avec son pays, intéresserait également Liverpool. Cette saison, Sarr a disputé 16 matches avec les Hornets, inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. Il ne serait pas le seul départ offensif du club anglais puisque Watford pourrait également perdre un autre attaquant à la fin de la saison. Le buteur nigérian de 24 ans Emmanuel Dennis serait lui sur les tablettes de Villarreal.