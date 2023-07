Ismaïla Sarr : « un morceau de mon cœur restera toujours avec Watford et ses incroyables supporters »

Ismaïla Sarr s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour cinq ans. L’attaquant de 25 ans a rendu un vibrant hommage à son ancien club Watford où, il passé quatre saisons. C’est sur Instagram que le champion d’Afrique 2022 s’est exprimé.





« Alors que mon séjour à Watford touche à sa fin, je voulais dire au revoir du fond du cœur et un immense merci à chacun d’entre vous. Les quatre dernières années avec ce club ont été absolument incroyables et votre soutien indéfectible signifie tout pour moi. Votre passion et les encouragements des tribunes m’ont motivé sur le terrain, et je chérirai à jamais les souvenirs que nous avons créés ensemble », a écrit Izo Sarr.



Qui ajoute : « Je tiens à exprimer ma gratitude à l’ensemble du club pour avoir cru en moi et m’avoir donné l’opportunité de faire partie de cette famille incroyable. Même si je vais relever de nouveaux défis, un morceau de mon cœur restera toujours avec Watford et ses incroyables supporters. Merci à tous d’avoir été une partie cruciale de mon aventure. Vous allez beaucoup me manquer. Avec amour et gratitude ».



Depuis 2019, Ismaïla Sarr évoluait à Watford. D'abord en Premier League, puis en Championship depuis deux saisons, avec un bilan de 10 buts et 6 passes décisives en 39 rencontres disputées en 2022-2023.