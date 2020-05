Israël : Benjamin Netanyahu se présente "la tête haute" à son procès historique pour corruption

Celui qui fut le plus jeune Premier ministre en Israël et qui détient le record de longévité à ce poste fait face à ses juges, dimanche 24 mai, pour répondre d'accusations criminelles et de corruption au cours de son mandat. Benjamin Netanyahu est arrivé en début d'après-midi au tribunal du district de Jérusalem pour une bataille judiciaire qui s'annonce longue et rude.



"Je me présente à vous le dos droit et la tête haute", a déclaré Benjamin Netanyahu lors d'une allocution à son entrée à la cour de Jérusalem dans laquelle il a dénoncé des charges "ridicules" de corruption, abus de confiance et malversation qui pèsent contre lui.



"En 244 ans de démocratie (depuis la révolution américaine, ndlr) il n'y a jamais eu personne inculpé pour avoir reçu une couverture favorable d'un média. Et dans mon cas, la couverture n'était même pas favorable", a ajouté Benjamin Netanyahu qui a dit avoir demandé à ce que les audiences soient diffusées en direct à la télévision.



"J'ai demandé à ce que tout soit diffusé en direct afin que le public puisse tout entendre (directement) et non via le filtre des journalistes (à la solde) du procureur général", a-t-il ajouté accusant ainsi une partie de la presse israélienne de partialité dans cette affaire.