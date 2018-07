Israel bombarde massivement Gaza ce vendredi : pas moins de 4 morts

Depuis près de quatre mois désormais, des manifestations ont lieu le vendredi le long de la barrière de séparation pour réclamer la fin du blocus imposé à la bande de Gaza. Ce vendredi, en fin d'après-midi, des hommes qui se trouvaient parmi les protestataires ont ouvert le feu sur des soldats israéliens.



La réponse de l'armée israélienne a été très rapide. Son aviation et ses tanks ont bombardé huit postes militaires appartenant au Hamas. Israël considère le mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne comme responsable de ce qui se passe dans le territoire.



«Opération de grande ampleur»



Le week-end dernier avait déjà été marqué par une importante confrontation entre les deux parties. Mais ce vendredi, la tension est encore montée. L'état-major israélien est réuni ce soir autour du Premier ministre Benyamin Netanyahu et du ministre de la Défense, Avigdor Libermann.



L'armée accuse le Hamas d'avoir choisi l'escalade et annonce mener en ce moment de nouveaux raids aériens. Elle dit être engagée « dans une opération de grande ampleur ».



Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense avait affirmé que le Hamas était en train de contraindre Israël à « une douloureuse opération militaire de grande ampleur ». Une opération plus grande encore que la guerre de 2014, avait-il prévenu.



Les sirènes d'alerte à la roquette ont retenti ce vendredi soir dans le sud d'Israël. L'armée dit avoir recensé trois tirs venus de la bande de Gaza. Deux d'entre eux ont été interceptés.



