Israël : deux morts dans une attaque à Tel Aviv, l'assaillant tué

Il est 21 heures, rue Dizengoff, l'une des rues les plus populaires de Tel Aviv, lorsqu'un jeune Palestinien, vêtu de noir et portant un sac à dos bleu, ouvre le feu sur le pub Ilka. Deux clients âgés de 27 et 28 ans meurent sur le coup. Une dizaine d’autres sont blessés.



La Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge israélienne, indique que 16 blessés ont été transférés dans des hôpitaux locaux. « Nous avons reçu plusieurs blessés graves avec différents types de blessures, principalement à la poitrine, à l'abdomen et certains au visage (...) malheureusement deux d'entre eux sont décédés et nous menons actuellement un combat pour sauver des vies », a déclaré à l'AFP le directeur de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, Ronni Gamzu.



L'assaillant abattu par la police

L’assaillant, Raed Hazem, 28 ans et originaire du camp de réfugiés de Jenine, au nord de la Cisjordanie, prend ensuite la fuite, rapporte notre correspondant Michel Paul. Plus de 1000 policiers et forces spéciales de l’armée sont lancés à sa recherche dans la ville. Il est finalement repéré alors qu’il se cachait près d’une mosquée de Jaffa. Après des échanges de coups de feu, Hazem est mortellement blessé.



L’attaque a été revendiquée par le Jihad islamique. À Gaza, le Hamas se félicite. En Cisjordanie, on distribue des confiseries. C’est le quatrième attentat anti-israélien en moins de deux semaines. Et en ce premier vendredi du Ramadan, les responsables de la sécurité en Israël sont sur le qui-vive.



« Ce fut une nuit très difficile »

Le Premier ministre Naftali Bennett a lui tenu des entretiens avec les hauts responsables de la sécurité du pays au terme desquels il a décidé de « renforcer » la présence des forces de l'ordre à Tel Aviv. « Ce fut une nuit très difficile », a déclaré M. Bennett.



La semaine dernière, un Palestinien de Cisjordanie occupée avait ouvert le feu sur la foule en circulant en voiture dans la ville juive-orthodoxe de Bnei Brak, près de Tel Aviv, tuant cinq personnes, dont deux Ukrainiens et un policier arabe israélien. Quelques jours plus tôt, deux policiers avaient été tués dans une fusillade revendiquée par l'organisation jihadiste Etat islamique à Hadera. Et le 22 mars, à Beersheva, grande ville du désert du Néguev, quatre Israéliens ont été tués dans une attaque au couteau et à la voiture-bélier perpétrée par un enseignant condamné en 2016 à quatre ans de prison pour avoir planifié de se rendre en Syrie afin de combattre au sein de l'EI.