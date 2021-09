Israël: les deux derniers fugitifs parmi les six évadés de prison capturés

Les deux derniers fugitifs, Ayham Kamamji et Munadel Infeiat, tous deux membres du Jihad islamique, ont été capturé à Jenine, une zone de Cisjordanie sous contrôle sécuritaire palestinien. L'opération a donné lieu à un important déploiement de forces militaires israéliennes qui, selon un porte-parole, ont essuyé des jets d’explosifs et de pierres. Les deux hommes qui n’étaient pas armés se sont rendus sans résistance après que les troupes ont encerclé le bâtiment à l’intérieur duquel ils se trouvaient.



Originaire de Kafr Dan, près de Jénine, Ayman Kamamji, avait été arrêté en 2006 et condamné à perpétuité pour le kidnapping et l'assassinat d'Eliahou Ashéri, un jeune colon israélien. Munadel Infeiat attendait sa condamnation après avoir été emprisonné par le passé pour ses activités au sein du Jihad islamique.



Dysfonctionnements

Le 6 septembre, à la veille de Rosh Hashana, le nouvel an juif, six détenus palestiniens écroués pour des violences anti-israéliennes s'étaient enfuis de la prison à haute sécurité de Gilboa, dans le nord d'Israël, par un tunnel creusé sous un évier et débouchant sur un trou dans le sol à l'extérieur du pénitencier.



Quatre de ces fugitifs avaient été capturés dans les jours qui avaient suivi la « Grande évasion » du pénitencier de haute sécurité en Galilée. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s’est félicité de ce qu’il a qualifié d’efficacité et rapidité des recherches.



Une commission d’enquête indépendante a été nommée pour trouver les responsables des lacunes de l'administration pénitentiaire israélienne révélées par les médias. En attendant, des équipes spécialisées sont à la recherche d’autres tunnels dans toutes les prisons en Israël.