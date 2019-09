Israël: visite du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed

Le but déclaré de la visite du Premier ministre éthiopien en Israël est d’obtenir l’élargissement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Abiy Ahmed rencontre également des hommes d’affaires israéliens désireux d’investir en Ethiopie notamment dans le domaine de l’agriculture et des télécommunications.



Renforcer les liens économiques



C’est, en fait, une déclaration d’intention qui a été signée à Jérusalem. Les deux pays s’engagent à renforcer les liens économiques qui les unissent. « Une coopération qui va au-delà des relations entre nos deux pays », affirme le Premier ministre Ethiopien : « Je voudrais souligner que la coopération entre l’Ethiopie et Israël n’est pas limitée à la scène bilatérale. Elle s’étend également à des affaires régionales et internationales. Je peux vous assurer que l’Ethiopie va toujours oeuvrer pour un partenariat dynamique et efficace pour la promotion de la paix et de la sécurité régionale et globale. »