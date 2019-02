Italie – Prix Prisco (Loyauté et fair-play) : Kalidou Koulibaly parmi les trois finalistes

Le défenseur central de Napoli, Kalidou Koulibaly est l’un des finalistes du prix «Giuseppe Prisco» , un trophée décerné chaque année pour la loyauté, le fair-play et la sympathie sportive en Italie.



D’après la presse italienne, le jury composé des journalistes Italo Cucci, Gianni Mura, Marco Civoli, Franco Zappacosta et Ilaria D’Amico et présidé par Sergio Zavoli s’est réuni pour procéder à la sélection du groupe de finalistes de la dix-septième édition du prix “Giuseppe Prisco”, prévu le 13 mai prochain à Chieti.



L’initiative vise à donner chaque année une reconnaissance significative au manager, à l’entraîneur et au footballeur qui ont le plus contribué, en maintenant un style de comportement responsable et Fair-Play.



Les candidats sont divisés en catégories et les lauréats se verront attribuer une création artistique spécialement créée par le peintre, sculpteur et graveur Mimmo Paladino .



Liste des Joueurs nominés: Kalidou Koulibaly (Naples) , Federico Chiesa (Fiorentina), Duvan Zapata (Atalanta).



