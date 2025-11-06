J-365: Dakar 2026 présente "Ayo", sa mascotte officielle

Ayo est un jeune lion qui symbolise la joie et l'énergie de la jeunesse sénégalaise. Le nom signifie "joie" en yoruba - une langue largement parlée en Afrique de l'Ouest - et reflète l'esprit de fête et d'unité associé aux Jeux. Ayo porte un chapeau traditionnel Fulani Tingandé, symbole de sagesse, de dignité et d'un profond attachement à la vie rurale. Il incarne les valeurs de Dakar 2026 et met en valeur l'héritage culturel du Sénégal en tant que pays hôte.



La mascotte a été dévoilée par le comité d'organisation des JOJ lors d'une cérémonie spéciale au Grand Théâtre de Dakar, dans le cadre des célébrations marquant le compte à rebours d'un an avant les Jeux, en présence du président du Sénégal, Bassirou Dommage Faye, de la présidente du Comité International Olympique (CIO), Kirsty Coventry, du président de la commission de coordination du CIO pour Dakar 2026, Humphrey Kayange, ainsi que du président du comité d'organisation de Dakar 2026 et du Comité National Olympique sénégalais, Mamadou D. Ndiaye.



Lors de la cérémonie marquant le compte à rebours d'un an avant les Jeux de Dakar, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, a déclaré : « Ces Jeux représentent beaucoup pour l'Afrique ; ils inspireront la prochaine génération et seront une porte ouverte sur notre continent et le reste du monde. La mascotte Ayo transmet un puissant message de joie et brise de nombreuses barrières. Elle symbolise parfaitement la jeunesse et le dynamisme de notre continent.



Chaque jour, de nouvelles opportunités s'ouvrent aux jeunes Sénégalais, et ces Jeux y contribuent. J'ai hâte d'être de retour ici dans un an pour célébrer cet événement avec vous tous. >>



La mascotte a été sélectionnée à l'issue d'un concours national lancé par le comité d'organisation de Dakar 2026 en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale.



Ouvert aux élèves des collèges et lycées, le concours a reçu plus de 500 candidatures provenant des 16 inspections académiques du Sénégal. L'initiative visait à promouvoir la créativité chez les jeunes et à renforcer leur lien avec les Jeux à l'approche du premier événement olympique organisé sur le sol africain. Outre le lancement de la mascotte, les célébrations de la dernière année avant les Jeux comprendront la présentation de l'horloge officielle du compte à rebours ce soir à 18h30 heure locale, au cœur de la capitale sénégalaise, par le partenaire olympique mondial OMEGA.



Les célébrations se poursuivront début novembre avec la quatrième et dernière édition de Dakar en Jeux, le festival culturel et sportif annuel qui est devenu un élément central de la stratégie de mobilisation de Dakar 2026. Du 4 au 9 novembre, le festival réunira les communautés locales à Dakar, Diamniadio et Saly, autour du sport, de la musique et des arts visuels, tout en continuant à promouvoir les valeurs olympiques auprès de la jeunesse sénégalaise.



Pour rappel, les JOJ de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et réuniront 2 700 des meilleurs jeunes athlètes du monde âgés de 17 ans au maximum. Ils se dérouleront sur trois sites hôtes au Sénégal: Dakar, Diamniadio et Saly.



Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses reve mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 4,7 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.