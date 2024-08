JO 2024 : Noah Lyles remporte l'épreuve de 100 m

Noah Lyles remporte l’épreuve reine d’athlétisme de ces Jeux de Paris 2024, le 100m. L’Américain a été le plus rapide devant le Jamaïcain, Kishane Thompson et son compatriote, Fred Kerley.



La course était très serrée au point qu'il a fallu recourir à la photo finish pour départager les 03 athlètes.