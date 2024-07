JO-2024: la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera s'est baignée dans la Seine

La ministre des Sports et des JO Amélie Oudéa-Castéra s'est baignée samedi 13 juillet dans la Seine, vers le Pont des Invalides, selon des images diffusées par BFMTV, quelques jours avant la baignade programmée de la maire PS de Paris Anne Hidalgo.



Après plusieurs salves de mauvais résultats en raison d'une météo très pluvieuse, les autorités locales ont annoncé vendredi de bons résultats de l'analyse de l'eau, à deux semaines pile du début des JO. La qualité de l'eau de la Seine était conforme aux standards de baignade « onze jours, ou dix jours » sur les douze derniers, a indiqué vendredi sur RFI l'adjoint à la mairie de Paris chargé des Jeux olympiques et de la Seine. « On espère qu'il va faire un peu meilleur, mais on n'a pas du tout d'inquiétude sur la possible tenue des compétitions, qui vont se faire », avait-il ajouté.



RFI