JO Tokyo - Basket: L'argent pour les Bleus, battus par les États-Unis en finale

Il semble loin aujourd'hui le temps où une médaille d'argent après une défaite en finale face aux États-Unis était le maximum envisageable. Où le but était d'y avoir cru le plus longtemps, tout en sachant au fond de soi que ça ne pouvait pas être jusqu'au bout.



Ce samedi, en fin de matinée au Japon, les Bleus, qui restaient sur deux victoires face aux Américains, en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 (89-79) et au début des JO de Tokyo (83-76), n'avaient que trois points de retard à dix secondes de la fin (82-85) et la défaite qui a suivi leur a tiré des larmes de frustration.