Jackie Chan prêt à offrir plus de 85 millions FCFA à celui qui trouvera un remède au coronavirus

Jackie Chan contre le coronavirus. Le combat apparaît inégal, mais la légende des arts martiaux n’a pas encore assené son dernier coup. Le comédien a tenu à faire une annonce sur le réseau social chinois Weibo, à l’intention de qui trouverait un remède contre l’épidémie qui a déjà fait plus de 1770 morts dans l’Empire du Milieu.



«Si quelqu’un, que ce soit un individu ou une institution, est capable de produire un remède efficace contre le virus, je souhaite lui donner 1 million de yuans (plus de 85 millions FCFA) en gage de ma gratitude», a déclaré Jackie Chan dans un message posté début février. «J’espère que tout le monde comprend qu’il ne s’agit pas d’argent (...) Je ne veux pas voir des gens souffrir et mourir alors qu’ils devraient profiter de la vie», a-t-il ensuite ajouté.



Cependant, l’histoire avait mal débuté entre la superstar du kung-fu et le peuple chinois. Il y a quelques semaines, Chan avait enregistré un message pour la chaîne publique Zhejiang Satellite TV dans lequel il exprimait son soutien et son intérêt pour la situation actuelle du pays. Il annonçait confiant que tout allait rentrer dans l’ordre. Mais les internautes l’avaient entendu d’une tout autre oreille, dénonçant une certaine hypocrisie chez l’acteur qui parlait plutôt qu’agir et faire un don.



D’autre part, l’acteur s’est joint à d’autres personnalités pour chanter l’«hymne» de lutte contre le coronavirus, Believe Love Will Triumph. Une chanson dont les paroles, fédératrices, appellent à combattre main dans la main et à «recueillir le pouvoir du peuple chinois».