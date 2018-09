Jaraaf : Henri Camara toujours prêt à rechausser les crampons

Le recordman des sélections en équipe nationale du Sénégal avec 99 capes a toujours rêvé de boucler la boucle dans son club formateur. Ainsi l’ancien international sénégalais Henri Camara se déclare favorable à toute demande de la part du Jaraaf même si on devrait attendre qu’il puisse retourner en Grèce pour soigner son genou. « Oui pourquoi pas, Ce serait formidable et je répondrai favorablement. »



Toutes fois, Henri Camara a fait savoir qu’il s’est fait opérer du genou et a besoin de poursuivre son traitement avant d’envisager toute reprise de compétition. « Même si ce n’est pas une saison entière, je serais très heureux de jouer même 2 à 3 mois avec le maillot du Jaraaf sur mon dos ».



Youssouf Dial, le responsable de la direction du football du Jaraaf avait fait part de sa volonté de faire signer une licence à Henri Camara. « Nous n’avons pas encore discuté avec lui, mais nous voulons le faire sortir de sa retraite au moins pour quelque temps. Ce serait formidable qu’il boucle la boucle ».