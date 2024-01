« Je ne crois pas aux actes et aux conduites du Conseil constitutionnel », dit Oumar Seck Ndiaye

Oumar Seck Ndiaye juriste d'affaires et spécialiste en communication a souligné dans l'émission MidiKeng qu'il manque de confiance au Conseil constitutionnel. "Nous sommes des citoyens sénégalais et nous avons le droit de donner notre avis. Et personnellement, je ne crois pas aux actes et aux conduites du Conseil constitutionnel.

Qui ajoute : « Il y a des choses qui sonnent mal à l'oreille au sein de l'institution ainsi que trop de mascarades ».

Selon Oumar Seck Ndiaye, la « population doit s'organiser pour développer la notion de contre-pouvoir publique pour se faire entendre », a dit le spécialiste en communication. Regardez !



Aminata Bane

