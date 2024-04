Jean-Baptiste Tine, un Général légaliste au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique

Le premier gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye a été dévoilé ce vendredi. Une équipe gouvernementale composée de 25 ministres et 5 secrétaires d’Etat.



Retour en force de Jean Baptiste Tine. L’ancien Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, vient d'être nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.



Ce général de la gendarmerie est connu pour sa rigueur et son professionnalisme. Partout où il est passé dans la gendarmerie, des officiers et gendarmes n'ont cessé de parler de ses qualités humaines et de son attachement aux règles de l'administration. Il déteste que la politique vienne se mêler des affaires militaires ou de la gendarmerie.



Aujourd'hui, le Général Jean Baptiste Tine, époux de notre consœur Seynabou Kor va devoir démêler les tumultes du Landerneau politique sénégalais. Il s'agira de rebâtir le processus électoral et restaurer les concertations entre Etat et partis politiques légalement constitués afin de remettre de l'ordre dans ce milieu pire qu'un capharnaüm.