Jean Castex: «La situation ne justifie pas à ce jour» un nouveau confinement en France

La situation ne justifie pas à ce jour » un nouveau confinement, a indiqué jeudi Jean Castex, tout en affirmant que l’exécutif n’hésiterait « pas à prendre (ses) responsabilités » en cas de « dégradation forte et rapide » des indicateurs sanitaires en raison de l’épidémie de Covid-19.



« Un nouveau confinement ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours », a insisté le Premier ministre lors d’une conférence de presse, en appelant à « la mobilisation des Français ». « L’objectif que nous devons nous fixer, ce n’est pas de retarder cette échéance, c’est de tout mettre en œuvre pour l’éviter », a-t-il martelé.



« Télétravailler partout où c’est possible devient impératif » pour lutter contre le Covid-19, a déclaré Jean Castex jeudi lors d’une conférence de presse où il a exclu à ce stade un nouveau confinement, regrettant que depuis la fin de l’année le recours au télétravail se soit réduit.



« Il y a encore trop d’entreprises où le télétravail serait possible mais n’existe pas du tout ou à des niveaux très faibles », a déploré le Premier ministre, en invitant les administrations publiques à « montrer l’exemple ».



