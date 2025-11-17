Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Jeux Islamique Riyad 2025: Saly Sarr décroche l’or au triple saut



Jeux Islamique Riyad 2025: Saly Sarr décroche l’or au triple saut
Saly Sarr s’est illustrée aux 6es Jeux de la Solidarité islamique de Riyad 2025 en décrochant la médaille d’or du triple saut féminin. Grâce à un bond magistral de 14,52 m, l’athlète sénégalaise a dominé la compétition, devançant l’Ouzbèke Sharifa Davronova (13,91 m) et l’Azerbaïdjanaise Yekaterina Sariyeva (13,84 m). 
 
Une performance de haut niveau qui la propulse au sommet du podium et confirme tout son talent.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 17 Novembre 2025 - 19:09


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter