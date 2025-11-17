Jeux Islamique Riyad 2025: Saly Sarr décroche l’or au triple saut

Saly Sarr s’est illustrée aux 6es Jeux de la Solidarité islamique de Riyad 2025 en décrochant la médaille d’or du triple saut féminin. Grâce à un bond magistral de 14,52 m, l’athlète sénégalaise a dominé la compétition, devançant l’Ouzbèke Sharifa Davronova (13,91 m) et l’Azerbaïdjanaise Yekaterina Sariyeva (13,84 m).
Une performance de haut niveau qui la propulse au sommet du podium et confirme tout son talent.
