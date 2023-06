Jeux Mondiaux Special Olympics 2023 : le Sénégal fait une belle moisson de 12 médailles

Les rideaux sont tombés à Berlin sur la 16e édition des jeux Mondiaux 2023. Le Sénégal a fait une belle moisson à ces joutes mondiales. Les « Lions » de Special Olympics Sénégal ont glané 12 médailles (3 en or, 4 argent et 5 bronze).



Football



Médaille d’argent : la section football du Special Olympics Sénégal s’est illustrée depuis le début de la compétition par une série de victoires qui a créé de faire la sensation à Berlin. Après une phase de groupe maîtrisée avec notamment des victoires sur le Taïwan (5-0) et sur le Paraguay (7-0) et sur l’Allemagne (6-1). Après avoir sorti le Chili en demi-finale, le Sénégal s’est incliné en finale face au Paraguay sur le score de 9 à 3. L’équipe se contente ainsi de la médaille d’argent et du titre de vice-championne au monde après un beau parcours, rapporte Wiwsport.



Athlétisme



2 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze : en athlétisme, pour l’épreuve des 100m, Moussa Touré (‘’13’25 – garçons) et Soukeyna Ndiaye (‘’15’46 – filles) ont remporté chacun une médaille d’or. Mame Soukeyna Ndiaye chez les filles et Nfally Niassy chez les garçons, ont respectivement remporté chacun, la médaille d’argent sur 200m. Les 2 bronzes sont remportés par Nfally Niassy sur 400m et par l’équipe du Sénégal de 4x100m mixte.



Équitation



2 médailles (1 argent + 1 or) : le Sénégal a aussi imposé sa marque en équitation ou le Lion, Mohamed Alcaly Diouf s’est illustré avec deux médailles une en or et une en argent sur deux épreuves différentes. L’argent en équitation anglaise et l’or en saut d’obstacles.



Boccia (pétanque)



Une médaille de bronze : Lamine Konté a décroché sa médaille de bronze, dans les épreuves individuelles en s’imposant ce mercredi pour le match de la troisième marche du podium. Pour rappel, c’est la première fois que le Sénégal est en lice pour cette épreuve. Sa compatriote, Fatim Ndour a, quant elle, reçu une médaille de participation en guise de récompense. La sénégalaise de Boccia a terminé à la cinquième place de la compétition.



Basketball



Médaille de bronze : Au basketball, c’est la médaille de bronze pour l’équipe sénégalaise qui s’est emparée de la 3e place du podium. Elle a battu la France 15-11 pour s’adjuger la médaille de bronze et couronner leur parcours renversant avec notamment une victoire sur la sélection allemande.



Natation

Une médaille de bronze : en natation, le nageur Ibrahima Hann Ly, a lui aussi sorti son épingle du jeu en décrochant la médaille de bronze dans l’épreuve des 25m nage libre. Il a été plus chanceux que sa compatriote Boury qui a toutefois reçu une médaille de participation dans cette compétition.



Un bilan de ces 16es Jeux Mondiaux Special Olympics de Berlin que la délégation sénégalaise pourra juger comme positif. Puisque, dans l’ensemble, toutes les disciplines ont été récompensées dans ce rendez-vous mondial. On notera aussi les performances énormes de Nfally Niassy et Alcaly Diouf dans ces joutes.



Pour rappel, pas moins de 7 000 athlètes venus de 174 pays ont pris part à cet événement sportif et inclusif regroupant les déficients intellectuels.