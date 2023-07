Jeux de la Francophonie : Amadou Ba invite les athlètes à honorer le rang du Sénégal en faisant plus et mieux qu’Abidjan

En partance pour les Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa (RD Congo), les sportifs sénégalais ont reçu lundi le drapeau national aux Musées des civilisations africaines, des mains du Premier ministre et ministre des Sports, Amadou Ba.



« Notre pays sera représenté par un forte délégation d'environ 165 membres pour les Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023. En matière d'activités sportives, le Sénégal est engagé en athlétisme, basket féminin, cyclisme, Handisport, judo, lutte africaine football et tennis de table », a déclaré d'entée le Premier ministre et ministre des Sports, Amadou Ba.



Le patron du département des Sports exhorte aux athlètes sénégalais de faire mieux qu’en 2017.



« En 2017 à Abidjan, notre pays était classé 4me avec 27 médailles (10 or, 9 argent et 8 bronze). Si on prend en compte les 54 États membres de l'Organisation internationale de la Francophonie, on peut valablement considérer ce résultat appréciable et que place de notre pays parmi les grandes nations sportives de l'espace francophone. Votre devoir à Kinshasa, chers sportifs, est donc d'honorer ce rang et cette place en faisant plus et mieux», a-t-il demandé.



D’ailleurs, Amadou Ba invite les représentants du Sénégal à s'inspirer à tout moment de l'exemple de leurs illustres prédécesseurs.



«Ressourcez-vous des exploits de El Hadji Amadou Dia Ba, ici présent notre médaillé olympique, de feu Jule François Bocandé, de Sadio Mané. Rappelez-vous de haut fait de lutte de Mbaye Guèye, feu Double Less, de Mohamed Ndao Tyson. Mais surtout, chers sportifs, soyez sûrs de vos talents indéniables et garder confiance en vos capacités et à la préparation dont vous avez bénéficié », a-t-il prodigué.