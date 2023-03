Journalistes gazés et blessés par les forces de l'ordre: "les journalistes n'ont commis aucun délit, ce qui s'est passé est inadmissible"

C'est un sale après-midi passé par la presse. Deux journalistes ont été blessés devant les locaux du PRP après avoir été gazés par les forces de défense et de sécurité qui voulaient disperser les leaders et députés de Yewwi Askan Wi qui étaient sur les lieux pour faire une déclaration de presse. Une fille reporter du nom de Yacine, travaillant pour le compte du média Le Témoin Web a été renversé par un véhicule en évitant les grenades lacrymogènes dans le mouvement de foule. Une autre a perdu connaissance dans la foulée.



Au même moment à l'Ucad où il y a des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, un journaliste du nom de Magatte Gaye a été arrêté et brutalisé par les forces de l'ordre. Une série d'agressions inadmissible contre les acteurs des médias. Le président de l'ssociation des professionnels de la presse en ligne (APPEL), Ibrahima Lissa aye est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation des reporters. Selon lui, les journalistes n'ont commis aucun délit pour être traités de la sorte par les forces de l'ordre. Regardez son intervention !

AYOBA FAYE

