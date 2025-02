Journée « Sétal suñu penche mi » : les députés s'engagent pour la propreté et la cohésion nationale

Les députés de la 15e législature ont pris part, ce samedi, à la journée de nettoyage « Sétal suñu penche mi ». Un engagement citoyen qui, selon le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, traduit un véritable moment de cohésion nationale, au-delà des appartenances politiques.



« L’Assemblée nationale est l’institution la plus représentative, si je peux dire ainsi, donc il est tout à fait normal que nous donnions l’exemple. Nous sommes les représentants du peuple. Nous avons des députés ici issus des 45 départements du pays. L’Assemblée nationale doit refléter, en tout cas, la cohésion nationale, et celle-ci doit se traduire par la prospérité », a déclaré El Malick Ndiaye.



Il a souligné que la vision des autorités actuelles repose sur le renforcement du service civique, de la citoyenneté et du vivre-ensemble.



« Aujourd’hui, voir des députés, des personnes âgées, comme le Doyen Alla Kane, à 88 ans, donner un coup de balai ou planter un cocotier, je pense que cela suffit pour donner l’exemple, particulièrement à la jeunesse », a-t-il dit.



El Malick Ndiaye a également annoncé la mise en place de plusieurs initiatives, notamment la levée des couleurs, prévue ce 3 février. « Nous allons organiser cela chaque fin de mois, chaque premier samedi du mois, pour soutenir une nouvelle fois cette belle initiative du Président de la République. Nous allons également trouver d’autres initiatives », a-t-il fait savoir.