Journée des Forces armées: Macky annonce une croisade contre le trafic illicite de bois et le terrorisme

Le chef de l'Etat, qui présidait ce mardi 10 novembre 2020, la célébration de la Journée nationale des Forces armées, a salué l'engagement des forces de défense sénégalaises à protéger les frontières face aux nombreuses menaces comme le terrorisme, la cybrecriminalité, les crimes transfrontaliers, le péril environnemental etc.



Le président de la République, après avoir remercié, au nom de la Nation l'Armée, pour son engagement dans la lutte contre la pandémie e Covid-19, a profité de l'occasion pour déclarer la guerre aux trafiquants de bois dans le sud du pays. Selon lui, "c'est dans le même état d'esprit que nous devons rester mobilisés pour mettre fin au trafic illicite du bois qui décime nos forêts du Sud".



Le chef de l'Etat d'enchainer: "Je vous y engage. Nous ne pouvons rien céder dans la lutte contre ce fléau qui détruit notre biodiversité et appauvrit nos populations. Voilà pourquoi, au vu des missions toujours plus complexes auxquelles vous êtes appelés, je reste déterminé à accompagner la montée en puissance et la modernisation des Forces armées".



La Président Macky Sall a également affirmé sa volonté de porter l'effectif de la Gendarmerie nationale à 20 000 officiers d'ici 2025, après l'avoir "doublé ces dix dernières années".