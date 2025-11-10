Journée des Forces armées : le Président Diomaye annonce la renégociation des accords de défense pour une "coopération équilibrée"

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce lundi la renégociation des accords de défense du Sénégal, lors de la cérémonie commémorative de la Journée des Forces armées au camp militaire de Dial Diop.



Le chef de l'État a affirmé que le pays avait "franchi une étape décisive" en revoyant ces accords qui "pouvaient être perçus comme une atteinte à la souveraineté du pays". Il a précisé que "ces accords revisités s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre de coopération équilibrée, mutuellement respectueux et résolument tourné vers l'avenir".



"La nouvelle doctrine de coopération internationale en matière de défense et de sécurité sera fondée sur nos intérêts, nos valeurs et notre vision du monde", a déclaré le Président Faye, soulignant que cette approche permettra au Sénégal de "faire des choix de manière souveraine, avec une voie sénégalaise à la fois lucide, responsable et conforme à notre vision de la sécurité et de la stabilité".



Le président a également insisté sur l'impérieuse nécessité de moderniser les forces armées sénégalaises. "À l'évidence, les champs de confrontation d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les rapports de forces militaires se jouent dans la maîtrise technologique, de l'information et du cyberespace", a-t-il analysé.



Pour continuer à relever les défis contemporains, le chef de l'État a exhorté les forces armées à "s'adapter, s'engager dans la voie de la modernisation et acquérir les moyens nécessaires pour continuer à protéger le Sénégal à l'ère du numérique tout en préservant l'éthique et l'humanité qui font sa force".



En conclusion de son allocution, le Président Faye est revenu sur le programme "Waajal Xale Yi" (Préparer les jeunes, en wolof), qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus à Dakar en 2026, marquant ainsi l'importance du volet jeunesse dans la politique de défense et de sécurité nationale.