Journée internationale de la femme africaine : ces héroïnes africaines qui ont lutté contre le colonialisme

A l'heure où de nombreux pays africains célèbrent leurs 60 ans d'indépendance, voici 5 portraits de femmes africaines qui ont combattu le colonialisme au long des siècles.



La Journée internationale de la femme africaine (JIFA) a été créée en 1962 et promulguée par l'ONU et l'OUA le 31 juillet 1963. Elle est célébrée tous les 31 juillet.



Cette année, cette célébration tombe dans un contexte particulier où la mort de l'afro-américain George Floyd, tué lors de son arrestation à Minneapolis aux Etats-Unis, a redonné une vigueur au débat sur les traces du colonialisme en Afrique.



Voici cinq héroïnes de la lutte contre le colonialisme à découvrir ou à redécouvrir.



Aline Sitoé Diatta, Sénégal (1920-1944)

Originaire de la basse-Casamance, Aline Sitoé Diatta fut l'une des premières résistantes contre la domination française.



Orpheline très jeune, elle a été élevée par son oncle paternel. Quand celui-ci est mort à son tour, elle est partie vivre à Ziginchor où elle a travaillé comme docker puis à Dakar où elle trouva du travail comme domestique chez un colon.



Un jour de 1941, elle entend une voix lui dire d'entrer en résistance contre les colons pour sauver le Sénégal et de retourner en Casamance sous peine de connaître un malheur. Elle choisit tout d'abord d'ignorer cette voix et devient paralysée quatre jours plus tard.



Ce n'est qu'une fois de retour en Casamance, en 1942, que la paralysie disparait même si elle garde en séquelle un léger boitillement.



A cette époque, la France est pleinement engagée dans la deuxième guerre mondiale et demande à ses colonies de contribuer à l'effort de guerre de la métropole. Les autorités françaises au Sénégal ponctionnent la moitié des récoltes de riz de Casamance. Révoltée par cet état de fait, Aline Siloé Diatta dissuade les habitants de sa région de participer à l'effort de guerre et les pousse à refuser l'enrôlement dans l'armée française.



On prête également à celle qui était surnommée "la femme qui était plus qu'un homme" des pouvoirs de guérison et de nombreuses personnes se déplacent pour la voir en pèlerinage afin d'obtenir un miracle. Ce pouvoir spirituel, lui confère également une forte autorité sur la population.



Craignant de possibles troubles dans cette région de Casamance traditionnellement réfractaire au pouvoir colonial, les autorités françaises arrêtent Aline Sitoé Diatta le 8 mai 1943, en même temps que son mari.



Elle est ensuite transférée de prison en prison, au Sénégal, en Gambie puis à Tombouctou au Mali où elle décède finalement du scorbut en mai 1944.



Lalla Fatma N'Soumer, Algérie (1830-1863)

Femme éduquée née dans une famille de lettrés, elle rejoint la résistance kabyle à l'âge de 20 ans.



Prophétesse et stratège, elle est très respectée parmi les combattants. En 1854, elle succède au chef de la résistance Chérif Boubaghla.



Cette même année, elle remporte la bataille du Haut Sebaou, sa première victoire contre les français. Capturée au combat par l'armée française en 1857, elle meurt en prison à l'âge de 33 ans.