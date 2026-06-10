Journée internationale de la franchise : l'ASF dresse un état des lieux du secteur et appelle au soutien

À l’occasion de la Journée internationale de la franchise, l’Association Sénégalaise de la Franchise (ASF) dresse un état des lieux sans précédent du secteur. Entre essor des réseaux internationaux et émergence de concepts locaux, la franchise s’impose comme un levier de développement économique encore trop méconnu du grand public. L’ASF en profite pour appeler les pouvoirs publics et privés à soutenir cette dynamique vertueuse.



La franchise n’est plus seulement une affaire de grandes enseignes étrangères. Au Sénégal, ce modèle économique, fondé sur un partenariat contractuel équilibré, prend de l’ampleur et structure de plus en plus le tissu entrepreneurial.



À l’occasion de la Journée internationale de la franchise, l’Association Sénégalaise de la Franchise (ASF) a tenu à rappeler dans un communiqué les fondamentaux de ce système, souvent mal compris, et à en mesurer l’impact réel sur l’économie nationale.



Contrairement aux idées reçues, la franchise ne se résume ni à une simple licence de marque ni à un modèle de succursalisation. Il s’agit d’une collaboration contractuelle entre un franchiseur qui détient une marque, un savoir-faire et un concept éprouvé et un franchisé, qui exploite ce concept sous l’enseigne du franchiseur. En échange de droits d’entrée et de redevances, le franchisé bénéficie d’un cadre commun incluant méthodes de travail, formation continue et accompagnement terrain.



Chaque partie conserve son indépendance juridique et financière. Pour le franchisé, la franchise réduit considérablement les risques d’échec par rapport à une création isolée. Pour le franchiseur, elle permet un développement rapide sans mobiliser d’investissements massifs. Et pour l’économie nationale, elle génère des emplois formels, favorise le transfert de compétences et contribue à structurer des filières entières.



1540 enseignes franchisées



Pour l’ASF, le Sénégal compte aujourd’hui environ 420 enseignes franchiseurs et 1540 enseignes franchisées réparties sur l’ensemble du territoire. Deux dynamiques cohabitent et se renforcent mutuellement :

Les réseaux internationaux, qui représentent entre 1300 et 1350 enseignes, confirment l’attractivité du pays pour les grandes marques mondiales.



Les réseaux endogènes sénégalais, avec environ 200 enseignes, témoignent d’une créativité entrepreneuriale locale de plus en plus structurée et professionnalisée.



Selon l’ASF, le chiffre d’affaires total du secteur est estimé entre 1150 et 1380 milliards de FCFA, en progression constante. Si Dakar reste naturellement l’épicentre de cette activité, des implantations significatives émergent désormais à Thiès, Mbour, Saint-Louis et Ziguinchor, particulièrement dans la distribution, la restauration rapide et les services à la personne.



Parmi les secteurs les plus actifs en franchise au Sénégal, on retrouve la restauration rapide, la grande distribution, les services à la personne, les pâtisseries-viennoiseries ainsi que les soins de beauté et la mode.



Mais l’ASF alerte également sur des gisements de croissance encore largement sous-exploités. La santé, l’hôtellerie économique, la formation professionnelle, le fitness, les services B2B et l’artisanat d’art offrent un potentiel considérable pour de futurs développements en franchise.



Fort de ce constat, l’Association Sénégalaise de la Franchise invite l’ensemble des acteurs publics et privés à soutenir ce secteur dynamique. Formation, accès au financement, cadre juridique adapté et promotion des concepts locaux figurent parmi les priorités à renforcer pour permettre à la franchise de jouer pleinement son rôle de levier de croissance et de création d’emplois au Sénégal.