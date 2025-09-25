Journée mondiale des pharmaciens : les professionnels listent leurs attentes

Le Sénégal, à l'instar des autres pays, célèbre ce jeudi, la Journée mondiale des pharmaciens. Les attentes sont nombreuses pour ces professionnels qui sont des dépositaires du médicament. Parmi ces attentes, il y a e renforcement des conditions de travail et la mise en place des meilleures pratiques pour permettre un accompagnement efficace. L’objectif de cette journée est de permettre aux pharmaciens d’exercer pleinement leur mission de service public.



Dans le secteur de la santé, les actes pharmaceutiques doivent répondre à la forte demande des patients. À ce sujet, le Dr Amath Niang, président de l’ordre des pharmaciens, a déclaré : « Il faut d’abord se féliciter de la célébration de cette Journée mondiale qui, aujourd’hui, commence à faire partie du décor de l’environnement pharmaceutique, parce qu’elle est unifiée depuis 2009. Cette journée permet de faire apparaître davantage le rôle du pharmacien dans le système de santé. Je pense que le pharmacien se trouve dans une position très stratégique et centrale en tant que dépositaire du médicament et qu’il intervient, à tout moment, de manière objective pour une meilleure prise en charge des besoins de santé des populations. »



Dr Niang a poursuivi : « Quant aux attentes, elles tiennent compte de l’accomplissement de la mission de santé publique, et c’est là l’élément le plus important. Aujourd’hui, le secteur de la pharmacie connaît de nombreuses évolutions. Cette journée nous rappelle également la nécessité de demeurer constants dans nos obligations et conscients du rôle important que nous avons envers les populations. », livre "Sud Fm".