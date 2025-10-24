Juan Branco répond à l'avocat de Macky Sall : « le ridicule consommé »

L'avocat français Juan Branco, en première ligne dans la défense d'Ousmane Sonko, a vivement réagi aux déclarations de son confrère Pierre-Olivier Sur, avocat de l'ancien président Macky Sall.



Dans une publication via Facebook, la robe noire a déclaré : « L'avocat qui organise une conférence de presse pour défendre l'innocence d'un client qui n'a, à ce moment-là, encore pas été mis en cause, rend un immense service à la lutte contre l'impunité. Celui qui le fait pour s'indigner que des pièces ne lui soient communiquées, alors qu'aucun dossier n'a été à ce stade ouvert, interroge ».



Il a poursuivi : « Celui qui le fait pour se plaindre de ce qu'il existerait des "rapports cachés", en un pays où soixante personnes sont mortes et des milliers ont été brisées au motif d'un réel rapport caché par celui qu'il est censé défendre, rend vivante la maxime de Marx selon laquelle la tragédie devient farce lorsqu'elle se voit répétée ».



Surtout, a souligné l'avocat, « lorsque les rapports qu'il mentionne, loin d'être secrets, sont invoqués publiquement par le FMI lui-même et ont été élaborés par de grandes entités internationales et privées comme Mazars, on commence à s'en désintéresser ».



L'avocat français de Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté considère la conférence de presse de Me Sur de « ridicule consommé ». « Celui qui fait tout cela en s'improvisant expert-comptable dans un pays dirigé par de brillants inspecteurs des finances, pour tenir un discours en réalité purement politique et propre aux débats internes d'un pays, et tentant de faire douter de l'intégrité de hauts-fonctionnaires nommés par son propre client pour en justifier, ne prend qu'un risque : celui du ridicule consommé », a-t-il écrit.



Juan Branco de conclure : « Si Macky Sall souhaite se défendre d'accusations qui n'ont pas encore été formulées, qu'il ait le courage de le faire lui-même, et en ses terres. Pas en dépêchant dans son propre pays, qu'il n'ose plus fréquenter, des étrangers payés rubis sur l'ongle, et ce depuis de longues années, pour servir ses intérêts privés au détriment de ceux de la société. Que la dignité revienne. Des hommes sont morts parce que certains en ont manqué ».