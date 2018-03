Julian Draxler en veut à Unai Emery : « Il a été insensible »

Julian Draxler postulait à une place de titulaire pour le huitième de final retour contre le Real Madrid mais l'international allemand a déchanté et a dû prendre place sur le banc, en attendant son heure. Visiblement, il s'attendait à rentrer plus tôt, lui qui a remplacé Angel Di Maria à un quart d'heure de la fin, alors que le PSG était déjà à dix contre onze.

Dans des propos rapportés par la 'ZDF', la télévision allemande, l'ancien joueur de Schalke 04 a directement visé son entraîneur à propos de ses choix. « Il a été insensible et je ne l’ai pas bien compris. Je ne sais pas ce qui s’est passé, j’ai été surpris et énervé. Le but du 1-1 n’a rien changé pour nous. J’ai senti que nous avions besoin de continuer à presser et jouer offensivement ».

« On mérite d’être éliminé »

Des propos forts qui pourraient relancer la question d'un départ de Draxler, devenu remplaçant depuis trois mois au sein du club de la capitale. Lucide, le milieu offensif de 24 ans a estimé que le PSG était passé à côté de ce rendez-vous. « Le Real Madrid a joué tranquillement et n’était pas nerveux. On a fait tourner le ballon mais tu ne peux pas gagner en faisant juste ça. Tu dois mettre la pression sur le Real quand tu perds 3-1, pas juste faire des passes et espérer que quelque chose tombe du ciel. On mérite d’être éliminé ».



