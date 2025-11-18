Justice : le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le Premier Président de la Cour suprême

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience M. Mouhamadou Mansour Mbaye, Premier Président de la Cour suprême. Cette rencontre a permis de faire le point sur le fonctionnement de la juridiction, son rôle central dans la consolidation de l’État de droit et les chantiers en cours pour améliorer la qualité du service public judiciaire.Le Chef de l’État a salué « l’importance de la Cour suprême dans l’équilibre institutionnel », rappelant le rôle déterminant qu’elle joue dans la régulation du système judiciaire et dans la garantie de la légalité des décisions publiques.Au cours des échanges, le Premier Président a présenté les priorités de la juridiction, notamment la modernisation des procédures, le renforcement des capacités et l’amélioration des délais de traitement des dossiers.Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté d’accompagner les réformes visant à moderniser la justice, afin de répondre aux attentes des citoyens, des justiciables et des acteurs du droit. Selon lui, la construction d’un État de droit solide repose sur une justice indépendante, crédible et accessible.Cette audience s’inscrit dans la dynamique de dialogue institutionnel engagée par le Président avec les différentes composantes du système judiciaire.