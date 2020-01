Justice, nominations et reconductions illégales : Macky, un "maître violeur"

Abou Abel Thiam et Alioune Badara Bèye siègent en toute illégalité

Aussi bien à l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) qu’au Conseil national pour la Régulation de l’Audiovisuel, le mandat est unique. Nul n’a le droit de prétendre à une reconduction, selon les textes qui régissent ces entités.Or, en janvier 2019, en catimini, le président de la République a pris un décret portant prolongation du mandat des membres du collège de l’ARTP en violation du nouveau Code des communications électroniques. Déjà même avec l’ancien Code des télécoms, c’était pas possible aussi.Et pourtant, dans le décret de nomination n° 2014-12 du 9 janvier 2014, il est mentionné expressément que: «le Collège est composé de sept membres, nommés par décret pour un mandat irrévocable de cinq ans non renouvelable. Le Président du Collège est nommé par décret du président de la République parmi ces sept membres. Il est en même temps le Président de l’Autorité de Régulation». Ainsi, le président Abou Abel Thiam, Modi Coumba Gadiaga (qui est pourtant un éminent juriste), Abdou Manel Fall, et Colonel Cheikh Birahim Thioune siègent tous en toute illégalité au collège de l’ARTP. Le décret qui prolonge, en violation flagrante des textes, est introuvable. Depuis une semaine PressAfrik remue ciel et terre pour mettre la main dessus. En vain.Alioune Badara Bèye a été l’unique membre de l’Assemblée du Conseil du CNRA à rempiler. Il a été nommé en novembre 2012 sous Babacar Touré avant de revenir avec Babacar Diagne en violation des textes du CNRA. Par pudeur, les professionnels de l’information ont éludé la question. Aucun des dirigeants d’organisations professionnelles des médias n’avait voulu dénoncer cette illégalité. Alioune Badara Bèye qui est un grand intellectuel parce que président des écrivains et dramaturge a appliqué les "vertus" qu’il dénonçait souvent sans vergogne ou scrupule.Là où tous les sites institutionnels affichent fièrement les membres des organes de direction, au CNRA, les membres du Conseil sont royalement éludés. Le lien qui pourrait renseigner sur leur nom, profil et autres ne présente que le président de l’organe de régulation.Ces cas de violation des textes ne sont rien par rapport aux scandales et actes de mauvaise gestion soulignés par des organes de contrôle et institution qui veille à la bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Des autorités, affidées et proches du président de la République sont épinglés, leurs dossiers transmis à la Justice. Mais jusque-là, il n’y a pas eu de suite. Or, Macky Sall s’est voulu chantre de la bonne gouvernance et dès son arrivée au pouvoir a promis de traquer tout auteur de détournement de deniers publics ou de mal gouvernance. C’est ce qui avait motivé la réactivation de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), la mise en place de l’OFNAC, entre autres. Des structures fragilisées et devenues aujourd’hui amorphes.