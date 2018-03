Juventus-Real Madrid ou les retrouvailles de la dernière finale de Ligue des champions

Les quarts de finale de la Ligue des champions (3-4 et 10-11 avril) sont connus. Il y aura une revanche de la dernière finale avec un nouveau duel Juve-Real Madrid. Benatia et Pjanic seront suspendus à l'aller. En mai dernier, les Espagnols avaient battu les Italiens (4-1).



Il y aura forcément un club anglais dans le dernier carré puisque City et Liverpool se défieront. Il y a deux mois, les Reds ont battu les Citizens à Anfield (4-3). Les hommes de Pep Guardiola s'étaient largement imposés face à ceux de Jürgen Klopp en début de saison (5-0). Lors de ses deux derniers quarts de C1, Liverpool avait déjà affronté des Anglais : il avait sorti Arsenal en 2008 puis était tombé face à Chelsea en 2009.



Le Bayern et le Barça ont eu un tirage abordable avec Séville et la Roma. Le club bavarois avait déjà été verni en 8es puisqu'il a affronté le Besiktas. Les Catalans ont battu la Louve au Camp Nou sur le large score de 6-1 fin 2015, en phase de groupes.





L'Equipe