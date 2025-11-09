KÉthiopie: regain de tensions et crainte d’embrasement dans la région de l’Afar, voisine du Tigré

En Éthiopie, le parti du Tigré a dénoncé, vendredi 7 novembre, des attaques de drones menées, selon lui, par le gouvernement d'Addis-Abeba contre ce territoire du Nord du pays. Mercredi soir, c'est une autre région, celle de l'Afar, voisine du Tigré, qui a accusé le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) d’avoir lancé une attaque armée sur son territoire, en prenant le contrôle de six villages. Quels sont les facteurs de cette discorde entre les deux régions ? Doit-on craindre un nouveau conflit en Éthiopie ?

RFI

