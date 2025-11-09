Réseau social
KÉthiopie: regain de tensions et crainte d’embrasement dans la région de l’Afar, voisine du Tigré

En Éthiopie, le parti du Tigré a dénoncé, vendredi 7 novembre, des attaques de drones menées, selon lui, par le gouvernement d'Addis-Abeba contre ce territoire du Nord du pays. Mercredi soir, c'est une autre région, celle de l'Afar, voisine du Tigré, qui a accusé le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) d’avoir lancé une attaque armée sur son territoire, en prenant le contrôle de six villages. Quels sont les facteurs de cette discorde entre les deux régions ? Doit-on craindre un nouveau conflit en Éthiopie ?



Joint par RFI, Yohannes Woldemariam, professeur de relations internationales à l’université du Colorado, considère que cette attaque est surtout une réaction à la présence d’un autre groupe armé stationné à la frontière, à savoir les Forces de paix du Tigré (TPF) – d’anciens membres du TPLF - soutenus par Addis-Abeba.

« Ces forces tigréennes ont été recrutées et approvisionnées en munitions et en armes par le gouvernement fédéral. Elles utilisent la région de l’Afar, frontalière du Tigré, comme une base arrière. Jusqu’ici, les Forces de défense du Tigré du TPLF étaient plutôt sur la défensive. Elles sont maintenant passées dans une posture offensive », explique Yohannes Woldemariam.
RFI

Dimanche 9 Novembre 2025 - 11:50


