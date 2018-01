Kaboul : Au moins 95 morts dans l'explosion d'une ambulance

«C’est un massacre». Au moins 95 personnes ont été tuées et 158 blessées dans l’attentat à l’ambulance piégée samedi à Kaboul, selon un nouveau bilan communiqué par le ministère afghan de la Santé.



«Le bilan s’établit désormais à 95 morts et 158 blessés», a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère Waheed Majroh, cinq heures après l’attaque revendiquée par les talibans.



«Le kamikaze a utilisé une ambulance pour passer les barrages. Il a indiqué au premier contrôle qu’il acheminait un patient vers l’hôpital Jamuriat» voisin, a expliqué à l’AFP Nasrat Rahimi, porte-parole adjoint du ministère de l’Intérieur. «Au second barrage, il a été identifié et il a fait détoner sa charge», a-t-il ajouté.



L’attentat a été revendiqué par le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid sur la messagerie WhatsApp : «un martyr a fait sauter sa voiture piégée près du ministère de l’Intérieur où se trouvaient de nombreuses forces de police», a-t-il indiqué.