Kaffrine : Macky Sall drague les jeunes sénégalais et les appelle à…

«A mi-chemin de la campagne électorale, je veux saluer et remercier les hommes et les femmes des villes et des campagnes qui par dizaine de milliers m’ont réservé un accueil spontané, chaleureux et enthousiaste partout où je suis passé. Je suis très touché par cette communion qui traduit votre appréciation pour nos réalisations et votre adhésion sans faille à ma vision du futur». Ces propos sont chef de l'État Macky Sall qui s'adressait à ses jeunes compatriotes.



Macky Sall qui brigue un second mandat a indiqué que l’engouement des populations dans les différentes localités qu’’il a visitées, décuplent sa détermination à mettre le Sénégal sur la voie se l'émergence. «Cela me motive à poursuivre avec vigueur la lutte contre les inégalités pour que personne ne soit laissé en rade dans notre marche collective vers l’émergence et solidaire dans l’équité territoriale et l’inclusion sociale un Sénégal pour tous. Je veux vous inviter à tourner vos regards vers notre avenir commun, le Sénégal de nos rêves. Personne ne l’incarne mieux que vous jeunes du Sénégal».



Revenant sur son programme pour les cinq (5) prochaines années, s'il est encore porté à la tête du Sénégal, le Président sortant rappelle que la route Kaffrine Nganda, 37 km pour 15,8 milliards de francs et la route de Kaffrine qui va vers Nioro aussi constituent ses priorités ainsi que la réalisation de plusieurs pistes de production. Quant à la question des inondations, il informe qu’il est dans la finalisation du programme d’assainissement de Kaffrine parce que l’inondation cause des problèmes aux populations.



Sur sa lancée, le candidat de Benno Bkok Yakaar (BBY), dit vouloir moderniser le centre-ville de la capitale régionale. «Non seulement vous aurez le campus universitaire mais aussi un ENO et un centre de formation professionnelle». « Les Sénégalais où qu’ils soient auront de l’eau, de l’électricité et les femmes bénéficieront de financements et des machines. La DER a beaucoup fait pour Kaffrine et nous poursuivre nos efforts lors de notre second mandat. Vous aurez un stade régional, un lycée moderne…, a-t-il promis. un complexe frigorifique et Koungheul dispose de ressources agricoles élevage etc…