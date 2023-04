Kaffrine : le Parti socialiste se retire de la coalition BBY (Wilane)

La coalition Benno Bokk Yaakar (BBY, mouvance présentielle) est au bord de l’explosion. Après le départ de Idrissa Seck et de ses ministres, le Parti socialiste (Ps) annonce les couleurs. En effet, son porte-parole, Abdoulaye Wilane déclare la « mort de BBY » à Kaffrine, localité située à 250 Km de Dakar. Il accuse le ministre et maire de ladite localité Abdoulaye Saydou Sow de manquer de respect aux alliés et de travailler à la perte de la coalition dans la région.



« Abdoulaye Saydou Sow est en train de tuer la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaffrine », a déclaré Wilane dans le journal Les Echos. Ce dernier a profité de la célébration de la fête de Korité pour solder ses comptes avec ses alliés.



« Quand je recevais le président Macky Sall à Kaffrine, il n’y avait que quelques rares responsables membres de son parti. Et puisque nous sommes comptables du bilan, nous continuerons à soutenir le président de la République. Le président de la République », a-t-il soutenu.



« Mais, a précisé le porte-parole du Ps, pour ce qui concerne Kaffrine, jusqu’à ce que les choses changent dans la manière dont fonctionne la coalition BBY à Kaffrine ».



A en croire Abdoulaye Wilane, s’il parle ainsi, c’est parce qu’il a fini de constater que l’Apr qui dirige la coalition n’a plus aucune considération pour les alliés. « l’Apr a fini de nous prouver qu’elle ne respecte pas ses alliés et semble décidée à persister dans sa stratégie qui consiste à tenter de duper ses alliés », a-t-il regretté.



Avant d'annoncer le retrait du Ps de la coalition BBY. « Pour toutes ces raisons, après avoir discuter avec qui de droit, je vous annonce que le parti socialiste a décidé de se retirer de la coalition Benno Bokk Yaakar à kaffrine et ce jusqu'à ce qu'on voit autre chose que ce qui nous est proposé ».



Très en verve, l’ancien maire de Kaffrine s’est attaqué également à ce qu’il convient d’appeler les nombreuse promesse jusque-là non tenues du régime du président Macky Sall dans le département de Kaffrine.



Le président du conseil départemental de Kaffrine a précisé qu’il ne fait pas dans le chantage mais, dit-il, « après tant d’années de collaboration dans la cadre de la coalition BBY nous sommes en mesure de savoir si on nous respect ou pas ».