Kaffrine: un responsable du parti de Ousmane Sonko placé en garde à vue

Le journal souligne que la Section de recherches de Thiès s’est appuyée sur la Brigade de recherches de Kaolack et la Brigade territoriale de Kaffrine pour procéder à l’arrestation de Faye. Professeur au Lycée technique de Diourbel, le mis en cause a été, par la suite, conduit à Thiès.



Le mis en cause a été déjà arrêté l’année dernière pour offense au chef de l’État, Macky Sall.

Encore des arrestations dans les rangs de Pastef les Patriotes, parti dirigé par le chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko. Et cette fois-ci, il s'agit de Abdoulaye Thomas Faye, le chargé de communication du parti à Kaffrine, ville située dans le centre du Sénégal.Celui-ci a été placé en garde à vue samedi dernier à la Section de recherches (Sr) de Thiès, pour "appel à l'insurrection".Le mis en cause, très actif sur les réseaux sociaux à travers un compte dénommé "Thomas Sankariste Faye", Libération revient avec plus de détails sur cette affaire indiquant un post facebook à l'origine. La publication a été faite après que Ousmane Sonko, ait été interpellé et embarqué dans un véhicule blindé de la police pour rallier son domicile à la Cité Keur Gorgui.