Kalidou Koulibaly : “ Le Sénégal est prêt à tout donner contre la RDC”

“ Ça va être un match très difficile. On sait que la RDC est devant nous et c'est une finale. Je pense que les trois derniers matchs de cette phase de groupes sont toutes des finales. Ça commence ici à Kinshasa. Ça va être un match très disputé contre une équipe qui veut se qualifier à la Coupe du monde depuis de très nombreuses années ( RDC, ex-Zaïre, en 1974 ). Je pense que la RDC aura à cœur de réaliser un grand match. Mais nous avons un statut à défendre et le Sénégal est toujours prêt à affronter ses adversaires. Ce sera une grande bataille sur le terrain. En dehors, ce sera amical, mais sur la pelouse ce sera une guerre, et que le meilleur gagne. Nous sommes prêts. On fera tout pour gagner ce match”, a confié le défenseur d’Al Hilal.

Le capitaine des “Lions” a également insisté sur la force collective et la solidité défensive de son équipe, tout en soulignant la qualité de l’adversaire.

“Nous n’avons encaissé qu’un but depuis le début des éliminatoires. Pour se qualifier, il faut rester solides défensivement et c’est ce que nous essayons de faire. Personnellement, je connais bien Wissa et Bakambu, mais je pense que toutes les individualités de cette équipe congolaise sont connues en Europe. Ce sont des joueurs talentueux”, a dit Kalidou Koulibaly.

Comme le Sénégal, la RD Congo nourrit l’ambition de retrouver la Coupe du monde, une compétition qu’elle n’a plus disputée depuis 1974.

À 24 heures du choc face à la RD Congo, Kalidou Koulibaly a donné le ton en conférence de presse ce lundi. Le capitaine des “Lions” a affiché la détermination du Sénégal avant un duel qu’il qualifie de véritable finale.