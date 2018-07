Karim Wade se prononce et promet une guerre sans merci au pouvoir

Le candidat du Parti démocratique Sénégalais (PDS) à la présidentielle de février 2019 affiche sa détermination à faire face au régime en place. Malgré les menaces d’un placement sous mandat de dépôt dès qu’il mette les pieds à Dakar ou sa radiation des listes électorales annoncée les services du ministère de l’Intérieur.



En effet lors de la conférence de presse de ses avocats, Karim Wade a laissé entendre qu’il ne va pas baisser les armes et qu’il sera «sans concession et intransigeant dans la défense de ses droits». Me Clédor Ciré Ly qui a transmis ces propos à fait comprendre que «Karim Wade a informé l’opinion nationale et internationale qu’il sera concession et intransigeant dans la défense de ses droits, dont l’intangibilité est garantie par la Constitution et les divers instruments juridiques internationaux ratifiés par le Sénégal»