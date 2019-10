Karim Wade sera t-il rejugé ?

Privé de la possibilité de faire appel de sa condamnation pour enrichissement illicite, prononcée en 2015, Karim Wade pourrait –il étire rejugé au Sénégal ? se demande le Canard de Bachir Ben Yahmed.



Au début de 2019, une note verbale adressée au comité des droits de l’Homme l’ONU, les autorités sénégalais envisageaient déjà ce scénario ainsi que celui d'une indemnisation de l’ancien ministre dont un groupe de travail onusien avait estimé la détention « arbitraire ». Une position officialisée à Génève les 14 et 15 octobre en rappel à l’ordre adressé un an plutôt au pays pour avoir enfreint le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. " Le Sénégal ne refuse pas d'indemniser Karim Wade" à condition que celui ci se reproche de la juridiction compétence pour

"déterminer l'ampleur du préjudice", a indiqué le directeur des droits humains aux ministère sénégalais de la Justice.



Dans ses déclarations, la délégation a par ailleurs ajouté que " le Sénégal est conscient de la nécessité de revoir et de modifier l'ensemble des juridictions que ne prévoient pas de recours, ouvrant implicitement la voie à une révolution