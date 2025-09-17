Kédougou : Un trafiquant de chanvre indien interpellé par la police

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou a interpellé, ce 16 septembre 2025, un individu pour « détention et trafic de chanvre indien ».



L’opération a pu se faire grâce à l'exploitation d'une information anonyme. Selon la direction de la police, l’indicateur a signalé aux limiers qu'un homme se livrait à un trafic de drogue dans le quartier Gada Dinguessou.



L’enquête de la police révélée que le suspect recevait ses clients à son domicile. Une opération ciblée a alors été organisée, permettant l'interpellation du suspect à son domicile à 6h00 du matin.



Lors de la perquisition, les agents ont saisi, 500 grammes de chanvre indien, une paire de ciseaux et un couteau, utilisés pour découper la drogue et une somme de 50 000 francs CFA.



La même source a indiqué que la drogue, l'argent et le matériel ont été mis sous scellés pour les besoins de l'enquête.



L'individu a été placé en garde à vue.







