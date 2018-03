Keita Balde forfait contre l’Ouzbékistan ce vendredi

Le sociétaire de l'As Monaco, Dao Balde Keita ne prendra pas part à la rencontre face à l’Ouzbékistan prévu ce vendredi après-midi à Casablanca à 16h 30mn.



En effet, l’attaquant des "lions" est blessé et n’a pas participé aux séances d’entrainement avec le groupe. Il a même été à l’hôpital ce hier (jeudi) « Keita Balde était dans une clinique privée de Casablanca pour faire des examens », a fait savoir une source.



Le joueur souffre au niveau des cuisses, ce qui l’empêcherait de participer à la rencontre de ce vendredi. Mais il pourrait jouer mardi prochain contre la Bosnie. « Keita Balde est venu avec une petite contracture à la cuisse. On a fait l’IRM (Imagerie par résonance magnétique) jeudi matin et on a préféré le laisser à l’hôpital avec le staff médical. Il sera difficile de compter sur lui pour ce premier match », a indiqué Aliou Cissé.



Source: Stades