Kenya: accord entre le président Ruto et l'opposant Raila Odinga pour «coopérer» sur des réformes

Lutter contre la corruption, réaliser un audit de la dette nationale ou encore compenser les victimes des manifestations passées. Le protocole d’accord signé par le président du Kenya et son ancien opposant contient dix pistes d’action. Des engagements communs pour l’avenir du pays, selon Raila Odinga : « L'objectif du protocole d'accord est d'aider à apaiser les tensions, à réconcilier la population, à alléger ses souffrances et à faire avancer le pays en s’attaquant aux questions sociales, politiques et économiques auxquelles notre peuple est confronté aujourd'hui. »



Le rapprochement entre les deux hommes n’est pas soudain. En juillet, William Ruto avait intégré plusieurs membres du parti de Raila Odinga dans son gouvernement, suite aux manifestations antigouvernementales qui avaient secoué le pays. Surtout, le chef d’État kényan a soutenu l’ancien Premier ministre dans sa course à la présidence de la Commission de l’Union africaine. Depuis sa défaite, Raila Odinga a organisé plusieurs consultations à travers le pays. Aboutissant à cet accord.



« Nous avons travaillé ensemble pour obtenir cet arrangement inclusif, pointe le président William Ruto. Il est inspiré non pas par ce que chacun peut en tirer individuellement, mais par la manière dont nous pouvons unir nos forces pour répondre aux problèmes qui touchent le peuple kényan. »



Si cet accord a été applaudi par leurs soutiens, d’autres voix se sont déjà élevées pour le critiquer. L’opposant Kalonzo Musyoka, allié de Raila Odinga lors de la dernière présidentielle, a ainsi dénoncé une « trahison du peuple kényan ».