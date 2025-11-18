Kenya: des défenseurs des droits humains dénoncent l’ampleur de la répression post-électorale en Tanzanie

Depuis près de deux semaines, Bernard Miranyi tente de récupérer le corps de son cousin, un enseignant kényan, tué à Dar es Salam, le 29 octobre. « C’est très frustrant, lâche-t-il. On est allés à l’ambassade de Tanzanie plusieurs fois. Le ministre des Affaires étrangères kényan, lui-même, a reconnu qu’un Kényan du nom de John Oguthu, a été tué en Tanzanie. Que font-ils pour le ramener à la maison ? Ça fait peur ! » Le corps de l’enseignant a disparu de la morgue où il était entreposé.
Aujourd’hui des milliers de familles tanzaniennes recherchent ainsi leurs proches. Pour Ndungi Githuku, du mouvement Field-Marshal, c’est le résultat d’une vaste opération de maquillage. « Des enterrements ont été violemment interrompus par la police qui, sans vergogne, a récupéré les cercueils pour disparaître avec les corps, accuse-t-il. Des proches de victimes, du personnel de santé, ont été intimidés par la police qui a saisi leurs téléphones pour effacer toutes les vidéos des atrocités ».
Près de 1 000 mercenaires étrangers aideraient les forces de sécurité tanzaniennes dans cette basse besogne. Mwanase Ahmed, de l’organisation Jumuhia Ni Yetu, affirme : « Il y a des images satellites qui montrent un camp qu’occupent toujours des mercenaires ougandais, dans le nord du pays. Il y a aussi des Tanzaniens, qui ont maintenant été libérés, qui racontent que les forces de sécurité qui les ont arrêtés ne parlaient pas swahili. »
Les défenseurs des droits de l’homme de la région estiment avoir suffisamment d’éléments pour présenter une plainte auprès de la Cour pénale internationale.
Aujourd’hui des milliers de familles tanzaniennes recherchent ainsi leurs proches. Pour Ndungi Githuku, du mouvement Field-Marshal, c’est le résultat d’une vaste opération de maquillage. « Des enterrements ont été violemment interrompus par la police qui, sans vergogne, a récupéré les cercueils pour disparaître avec les corps, accuse-t-il. Des proches de victimes, du personnel de santé, ont été intimidés par la police qui a saisi leurs téléphones pour effacer toutes les vidéos des atrocités ».
Près de 1 000 mercenaires étrangers aideraient les forces de sécurité tanzaniennes dans cette basse besogne. Mwanase Ahmed, de l’organisation Jumuhia Ni Yetu, affirme : « Il y a des images satellites qui montrent un camp qu’occupent toujours des mercenaires ougandais, dans le nord du pays. Il y a aussi des Tanzaniens, qui ont maintenant été libérés, qui racontent que les forces de sécurité qui les ont arrêtés ne parlaient pas swahili. »
Les défenseurs des droits de l’homme de la région estiment avoir suffisamment d’éléments pour présenter une plainte auprès de la Cour pénale internationale.
Autres articles
-
Aide alimentaire: l'ONU craint de ne pouvoir subvenir qu'à un tiers des besoins en 2026
-
Cap-Vert, Maurice et Seychelles «premiers pays d’Afrique subsaharienne» à avoir éliminé rougeole et rubéole
-
RDC: plusieurs dizaines de morts dans l'effondrement d'un pont de fortune sur le site minier de Kalando
-
TotalEnergies visé par une plainte pour "complicité de crimes de guerre" au Mozambique
-
Est de la RDC: malgré la signature de l'accord-cadre à Doha, un cessez-le-feu fragile et un processus inachevé