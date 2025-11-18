Kenya: des défenseurs des droits humains dénoncent l’ampleur de la répression post-électorale en Tanzanie

Depuis près de deux semaines, Bernard Miranyi tente de récupérer le corps de son cousin, un enseignant kényan, tué à Dar es Salam, le 29 octobre. « C’est très frustrant, lâche-t-il. On est allés à l’ambassade de Tanzanie plusieurs fois. Le ministre des Affaires étrangères kényan, lui-même, a reconnu qu’un Kényan du nom de John Oguthu, a été tué en Tanzanie. Que font-ils pour le ramener à la maison ? Ça fait peur ! » Le corps de l’enseignant a disparu de la morgue où il était entreposé.



Aujourd’hui des milliers de familles tanzaniennes recherchent ainsi leurs proches. Pour Ndungi Githuku, du mouvement Field-Marshal, c’est le résultat d’une vaste opération de maquillage. « Des enterrements ont été violemment interrompus par la police qui, sans vergogne, a récupéré les cercueils pour disparaître avec les corps, accuse-t-il. Des proches de victimes, du personnel de santé, ont été intimidés par la police qui a saisi leurs téléphones pour effacer toutes les vidéos des atrocités ».



Près de 1 000 mercenaires étrangers aideraient les forces de sécurité tanzaniennes dans cette basse besogne. Mwanase Ahmed, de l’organisation Jumuhia Ni Yetu, affirme : « Il y a des images satellites qui montrent un camp qu’occupent toujours des mercenaires ougandais, dans le nord du pays. Il y a aussi des Tanzaniens, qui ont maintenant été libérés, qui racontent que les forces de sécurité qui les ont arrêtés ne parlaient pas swahili. »



Les défenseurs des droits de l’homme de la région estiment avoir suffisamment d’éléments pour présenter une plainte auprès de la Cour pénale internationale.